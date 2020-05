Stabilizzazione dei precari, Cisal-Csa: “Bene il Governo, ma aspettiamo i fatti”

“La stabilizzazione dei precari storici in Sicilia è un dovere morale: migliaia di persone che da anni garantiscono il funzionamento degli enti locali e l’erogazione dei servizi ai cittadini e aspettano, dopo tante promesse, una stabilità lavorativa per sé e per le proprie famiglie. Apprezziamo gli annunci dell’assessore Grasso circa un ddl che consenta di attivare le procedure anche negli enti in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario, ma è ora di passare ai fatti accelerando il confronto con il governo nazionale. Non si può più perdere tempo”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione di Cisal-Csa commentando la nota dell’assessore regionale alle Autonomie locali.