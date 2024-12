Stabilizzazione dei precari nei comuni di Casteltermini e Cianciana

La stabilizzazione dei lavoratori precari rappresenta un tema di grande importanza per il futuro del settore pubblico e per la tutela dei diritti dei lavoratori. In questo contesto, il Segretario Provinciale CSA CISAL, Vincenzo Lo Re, ha inviato un comunicato stampa per sottolineare i recenti sviluppi riguardanti i comuni di Casteltermini e Cianciana. Il messaggio, indirizzato alla nostra redazione, mette in evidenza i passi compiuti per garantire maggiore sicurezza occupazionale e riconoscimento professionale ai lavoratori precari.



Segue il testo integrale del comunicato: Ieri è stata una giornata storica per il comune di Cianciana e per il comune di Casteltermini, che hanno raggiunto un traguardo significativo nella stabilizzazione dei lavoratori precari. Dopo 25 anni di attesa, il comune di Cianciana ha finalmente stabilizzato i lavoratori ASU, mentre il comune di Casteltermini ha completato il processo di stabilizzazione per 110 lavoratori contrattisti dopo 30 anni di precariato. Questo successo non solo segna una vittoria per i lavoratori, ma rappresenta anche una promessa di futuro per entrambe le amministrazioni comunali. Ma Un ringraziamento particolare va ai Sindaci del Comune di Cianciana, Martorana Francesco, e del Comune di Casteltermini, Nicastro Gioacchino, che con determinazione hanno seguito il lungo processo di stabilizzazione. Un grazie va anche alle amministrazioni comunali e ai Presidenti del Consiglio Comunale a tutt’ i Consiglieri Comunali, che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere questo importante risultato. La stabilizzazione del personale non solo offre sicurezza lavorativa, ma consente alle amministrazioni comunali di migliorare i servizi offerti ai cittadini, garantendo anche la giusta serenità ai lavoratori e alle loro famiglie. Un passo decisivo verso un futuro più stabile e prospero per le comunità locali.