Stabilizzazione di 140 oss e ausiliari all’Asp di Agrigento, la Cisl Fp: “Frutto di un lungo lavoro”

Cambia la pianta organica dell’Asp di Agrigento, si apre la possibilità di stabilizzazione di 140 operatori sociosanitari e ausiliari, la Cisl Fp: “Frutto di un lungo lavoro”. Il responsabile della Sanità pubblica e privata della Cisl Fp di Agrigento, Alessandro Farruggia, esprime la propria soddisfazione per l’avvio delle procedure di stabilizzazione all’Asp di Agrigento di 140 tra operatori sociosanitari e ausiliari specializzati derivante dalla revisione della pianta organica dell’Azienda.

“ Dopo un lungo lavoro, che ci ha visti protagonisti in primis sulla proposta delle modifica qualitativa della dotazione organica per Oss e ausiliari – dice Farruggia -, che ci ha visti al fianco dei lavoratori nei momenti anche difficili, quando era necessario rassicurarli in prossimità della scadenza dei contratti, ma anche durante tante assemblee per dare indicazioni sullo stato delle cose, finalmente oggi si raggiunge un grande risultato, quello della stabilizzazione. Siamo riconoscenti al neo direttore generale che si subito attivato per regolarizzare una situazione che trascinava da anni”.

Farruggia inoltre evidenzia che questa stabilizzazione, seppur a 24 ore, “darà serenità alle famiglie dei tanti lavoratori che in questi anni hanno dato un grandissimo contributo alla comunità nella lotta al covid”.

“Una volta ottenuta la stabilizzazione – conclude – il prossimo obiettivo sarà quello di aumentare le ore di servizio di questi lavoratori, dato che questo si traduce anche in maggiore assistenza sanitaria per i cittadini. Rinnoviamo un importante apprezzamento al nuovo direttore generale dell’Asp, che in breve ha permesso di raggiungere risultati a favore dei lavoratori quali l’aumento dei buoni pasto da 4 a 7 euro, di fare passi avanti sulla sicurezza sui posti di lavoro attraverso una riqualificazione dei corsi antincendio a tappeto per tutto il personale”.