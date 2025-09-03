Stadio “Bruccoleri”: da domenica i gruppi del tifo gialloblù torneranno in Curva Nord, la gradinata sarà per i tifosi ospiti

l sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha reso noto con un post su Facebook che la Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli ha dato il via libera all’inversione dei settori dello stadio “Bruccoleri”. Dopo il sopralluogo di questa mattina, si è deciso che la Curva Nord tornerà ad ospitare la tifoseria organizzata locale, mentre la gradinata sarà destinata ai tifosi ospiti. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale allo sport, Angelo Airó Farulla, che ha presieduto la riunione alla presenza dei tecnici, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e dei presidenti della società gialloblù.

“Viste le richieste dei nostri tifosi di ritornare nel settore tradizionale del tifo favarese – dichiarano l’assessore Farulla e i presidenti della CastrumFavara Rino Castronovo, Totò Crapanzano e Salvatore Marrone – abbiamo chiesto alla Commissione di valutare l’inversione. L’esito è stato positivo: da domenica i gruppi organizzati saranno di nuovo in Curva Nord”.

La città si prepara così alla prima partita di campionato. Al “Bruccoleri” arriverà la Reggina, squadra dal passato importante con diverse stagioni in Serie A. Grande l’attesa in vista del match inaugurale: l’obiettivo è riempire lo stadio e vivere una domenica di sport e passione gialloblù.