Stadio “Bruccoleri” di Favara, si lavora per rendere nuovamente fruibile la curva Nord.

Il risultato è arrivato grazie alla collaborazione tra la società sportiva “Pro Favara 1984” e il Comune.

L’Ente, infatti, ha concesso delle recinzioni metalliche, che sono state depositate proprio ieri nell’area dell’impianto sportivo e che sono residui di interventi di manutenzione sulla villa “Giovanni Paolo II” che consentiranno di assecondare le prescrizioni dettate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento, garantendo già dal prossimo campionato la piena funzionalità della curva Nord.



“La collaborazione con la S.S.D. Pro Favara 1984 – spiega l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla – continua a portare importanti benefici per la città. Ringrazio in particolare i funzionari Giacomo Sorce e Franco Bellavia per il lavoro svolto al fine di raggiungere questo risultato tanto atteso. Adesso la società gialloblù provvederà ad installare la recinzione a norma per la concessione delle relative autorizzazioni, consentendo ai gruppi Ultras di fare ritorno in un settore storico e a loro più familiare”.