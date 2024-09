Stage di 2 settimane in Spagna e Francia per gli alunni del Fermi di Aragona

Da Agrigento a Siviglia e a Tours: queste la strada che percorreranno 42 alunni dell’I.I.S. Fermi di Aragona con l’obiettivo di partecipare a stage professionalizzanti. Per due settimane, da sabato sino alla fine del mese, 28 studenti saranno impegnati nella cittadina spagnola di Siviglia, gli altri 14 nella città francese di Tours. Si tratta di una straordinaria opportunità di crescita e maturazione a tutto tondo per gli alunni dell’I.I.S. Fermi di Aragona che avranno, in questo modo, l’occasione diampliare i loro orizzonti umani e professionaliconfrontandosi con una dimensione internazionale grazie al progetto di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) “Learning by moving ooutside Spain and France”.



“La stella polare della nostra scuola è sempre stata quella di mettere gli alunni nelle condizioni di conseguire una maturazione umana globale ed internazionale – sottolinea la dirigente scolastica dell’I.I.S. Fermi di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio – e questo progetto di PCTO in Spagna e in Francia realizzato dalla nostra Scuola, grazie ai fondi PON, è un ulteriore passo avanti sulla strada da noi sempre battuta. I nostri studenti avranno la possibilità di accrescere le proprie competenze tecno-professionali, la padronanza delle lingue straniere – conclude la dirigente scolastica, Elisa Maria Enza Casalicchio – e rafforzando la dimensione internazionale della propria identità con l’obiettivo precipuo di costruire la figura del “cittadino europeo”.