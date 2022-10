Stamattina Guida storico – culturale per Favara. Una Passeggiata tra i ricordi.

Un gioco di memoria e immaginazione che è stato percorso, a piedi, una serie di luoghi evocativi della città di Favara. È l’iniziativa di questa mattina 16 ottobre 2022, promossa dallo storico Carmelo Antinoro.

“Bella mattinata oggi 16 ottobre 2022, in compagnia di tanti amici, per condividere un percorso storico-culturale sulla piazza Castello a Favara (ora Cavour). A rivederci alla prossima”, lo ha scritto in post su Facebook Carmelo Antinoro.



Il percorso della passeggiata è iniziato dalla piazza Cavour, dal Castello Chiaramonte e dalla biblioteca comunale Antonio Mendola che non è soltanto uno straordinario museo ma è un grande libro dei ricordi di un’intera comunità. Attraverso la biblioteca è possibile tessere una rete di storie, in cui ogni libro rappresenta lo snodo di un percorso e di un racconto del passato di Favara. Sono i ricordi dei favarese e di una Favara in continuo cambiamento, eppure immutabile nella memoria collettiva.

“Questa mattina – scrive il sindaco di Favara Antonio Palumbo – ho portato il saluto della città ai partecipanti della passeggiata storico-culturale promossa nel cuore antico di Favara dallo storico Carmelo Antinoro. La nostra è una città viva, anche grazie alla volontà di tanti privati che, in molteplici modi, manifestano il loro amore per questa terra”.