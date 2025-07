Statale 115, scontro nella notte: una delle auto si ribalta, sei feriti

Una notte drammatica lungo la strada statale 115, nei pressi dell’Hotel dei Pini, dove tre auto si sono scontrate in un violento incidente. Una delle vetture si è ribaltata su un fianco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Il bilancio è pesante, sei persone ferite, tra cui due bambine rimaste seriamente ferite. Una delle piccole, è rimasta incastrata tra le lamiere. Solo grazie al lavoro dei soccorritori è stato possibile estrarla e affidarla alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Per una delle bambine, viste le condizioni critiche, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso verso un ospedale di Palermo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Agrigento, con il supporto di una pattuglia della Polizia di Stato. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. (Foto archivio)