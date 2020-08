Statale Sciacca – Palermo, si ferma con l’auto e si lancia da un viadotto

E’ arrivato di prima mattina a bordo della sua vettura una Fiat Panda sulla statale Sciacca-Palermo nei pressi dello svincolo Altofonte. Un uomo di 79 anni residente a Palermo ha aperto la porta della vettura e si è lanciato nel vuoto.

Per lui non c’è stato nulla da fare è morto sul corpo. Sono stati gli automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme ai carabinieri. Dopo le segnalazioni sono arrivati i carabinieri di Altofonte, il personale dell’Anas e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo. Non si conoscono le ragioni che avrebbero spinto l’anziano a compiere l’estremo gesto.

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. “E’ Helpline-Telefono giallo, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica”.