Stava annegando in mare, giovane salvato dalla Guardia Costiera

Grazie al pronto ed efficace intervento del personale della Guardia Costiera di Porto Empedocle, nella mattinata del 26 gennaio 2023, un ragazzo della provincia di Agrigento è stato tratto in salvo nelle acque antistanti località Punta Grande del comune di Realmonte (AG), a circa 100 metri dalla battigia. Non appena ricevuta la chiamata di soccorso da parte dei genitori del malcapitato, dalla Sala operativa del Comando empedoclino è stata immediatamente disposta l’uscita della dipendente motovedetta M/V CP 2093 e di una pattuglia a terra che, lavorando in perfetta sinergia con il personale di bordo, è riuscita a fare guadagnare la riva al malcapitato, ormai allo stremo delle forze. Per quanto sopra i militari operanti hanno fornito l’ennesima conferma della professionalità del personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, evidenziando, oltre ad una non comune perizia marinaresca, sprezzo del pericolo e lodevole spirito umanitario, elemento, quest’ultimo, che nell’occasione si è rivelato determinante ai fini del buon esito del soccorso.