Stop forzato, Akragas 3-0 a tavolino: “ora testa alla Coppa”

La gara in programma oggi, valida per la 20ª giornata di campionato contro il Frigintini Modica, sarà assegnata a tavolino con il risultato di 3-0 in favore dell’Akragas SLP, come disposto dagli organi competenti. Una vittoria che porta tre punti in classifica, ma lascia l’amaro in bocca. A commentare è l’attaccante Silvio Tripoli: «Dispiace per il calcio, per i tifosi e per gli avversari che non sono potuti essere presenti. Dispiace soprattutto per noi, che eravamo pronti a giocare. Sono situazioni che fanno male al calcio».

Tripoli guarda già avanti: «Adesso bisogna rimanere concentrati sulla partita di mercoledì, è un passaggio fondamentale. Da qui alla fine sono tutte finali, ogni mercoledì e ogni domenica dobbiamo dare il massimo».



Sullo stop forzato: «Se avessimo giocato sarebbe stato utile anche per provare qualcosa in vista della Coppa. Ma visto che non si è giocato, ci alleniamo e prepariamo da subito la gara di mercoledì». La società prende atto della decisione e prosegue il proprio percorso con la massima concentrazione sui prossimi impegni ufficiali. Si informa inoltre che i tifosi che hanno acquistato il biglietto in prevendita per la gara odierna potranno utilizzare lo stesso ticket per assistere alla partita in programma sabato 14 marzo contro il Santa Croce Soccer. L’Akragas SLP ringrazia i propri sostenitori per la vicinanza e il costante supporto. Mercoledì alle ore 15 l’Akragas SLP tornerà in campo allo stadio “Totò Russo” di Aragona per ospitare l’Orlandina nell’andata del turno di Coppa Italia. Un appuntamento fondamentale per il cammino stagionale dei biancoazzurri, chiamati a sfruttare il fattore campo per mettere un primo tassello verso la qualificazione.