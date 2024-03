“Storia della Musica” al Palaforum dello Sport Village. Grande attesa per l’esibizione del “Gruppo Popolare Favarese”

Tra i gruppi che prenderanno parte alla kermesse musicale di sabato 23 marzo al Palaforum dello Sport Village, manifestazione ideata da Pino Minio, direttore generale dell’Accademia Palladium, ce n’è uno storico che ha mietuto successi non solo in Italia ma anche all’estero. Nato in un angusto magazzino di via Zanella, a un tiro di schioppo dal Cortile dei Sette Cortili, oggi sede della rinomata Farm Cultural Park, anno dopo anno si è imposto all’attenzione degli amanti della musica di nicchia votata alla riscoperta delle canzoni della tradizione popolare. Chi non conosce il “Gruppo Popolare Favarese”? Sorto verso la fine degli anni ’60 del secolo scorso è ancora attivo sostenuto dagli apprezzamenti degli estimatori e dal bagaglio artistico accumulato nel suo lungo percorso di crescita. Il gruppo è stato fondato da Maurizio Piscopo e Antonio Zarcone e inizialmente battezzato con il nome de “I Popolani”.



Col tempo si sono aggiunti Antonio Lentini, Mimmo Pontillo e Peppe Calabrese modificando anche la sua denominazione originaria nell’attuale “Gruppo Popolare Favarese”. “Una scelta – dice Maurizio Piscopo – per omaggiare la città da cui provenivamo ma anche per onorare un grande studioso di Salemi, l’etnomusicologo Alberto Favara grande musicista e ricercatore noto per il corpus di musiche che porta il suo nome”. I primi accordi, dunque, si sono eseguiti nel garage di via Zanella sistemato come uno studio di registrazione discografico e radiofonico con la stanza regia e le strumentazioni adatte con fili, microfoni, casse di amplificazione. La gente amava ascoltare le loro canzoni e ogni tanto qualcuno assisteva alle prove. “Ai vicini – aggiunge Antonio Zarcone – piaceva sentire quella musica e quelle canzoni che ricordavano la storia sofferta del popolo favarese”. Nel garage non c’era riscaldamento, non c’era il bagno, ma sicuramente tanta passione. Il gruppo incuriosiva per le iniziative musicali che portava in giro rappresentando il nuovo senza perdere i contatti con la memoria storica della Sicilia. Non è un caso se non sono mancati i collegamenti con la grande cultura italiana incontrando Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Fernanda Pivano, Melo Freni, Otello Profazio, Alessandro Blasetti, Francesco Rosi, Damiano Damiani, Bruno Cirino, Michele Straniero, Virgilio Savona, Dario Fo, Mikis Theodarakis, per citarne solo alcuni. Sabato 23 marzo al Palaforum dello Sport Village di Favara il “Gruppo Popolare Favarese” in una manciata di minuti condenserà la sua storia fatta di successi e apprezzamenti.