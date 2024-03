“Storia della Musica”. Sabato al PalaForum dello Sport Village anche il gruppo dei “New Caravan” tra ricordi ed emozioni.

Si avvicina il 23 marzo data in cui si svolgerà al PalaForum dello Sport Village uno straordinario show dedicato ai “complessi” che tra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso hanno allietato le serate degli amanti della musica e non solo. La kermesse, voluta e organizzata dall’infaticabile Pino Minio, direttore generale dell’Accademia Palladium, cercherà di far rivivere momenti di un passato che, viste le premesse, provocherà forti emozioni a quanti quei periodi li hanno vissuto da protagonisti. Tra i gruppi più datati, che si ricomporranno per l’occasione, quello dei New Caravan con Franco Puccio, una vita da emigrato in Belgio, che è ritornato appositamente per far rivivere una band nata alla fine degli anni ’60. “Per la verità ho cominciato a suonare con i ‘Nati Stanchi’ – dice Puccio – per poi costituire un gruppo autonomo con Totò Lentini, Vincenzino Rizzo di Palma di Montechiaro e con Antonio Bellavia alla voce.



Il compianto Antonio Lentini, che sicuramente era il musicista più dotato di talento, si è unito a noi in un secondo momento”. Nei New Caravan non è mancata la presenza di Totò Bennardo, alla batteria, e Nazareno Fichera, all’organo. Uscite e ingressi dovuti a partenze per militare o per lavoro all’estero. Anche Franco Puccio e Antonio Lentini emigrarono in Germania dove non mancarono di farsi apprezzare per la capacità di far vibrare gli strumenti musicali. Il nome di New Caravan fu scelto da Antonio Bellavia, un grande animatore delle serate agrigentine. Sabato prossimo, al PalaForum, i New Caravan saranno di scena con Franco Puccio alla chitarra, Totò Bennardo alla batteria, Angelo Clemente al basso e Gino Di Giacomo al piano e all’organo. Nostalgie e ricordi creeranno nei cuori dei presenti un tumulto di emozioni e, sicuramente, qualche rimpianto per il tempo che fu.