Strada degli Scrittori, ecco il “Festival del cinema”: una settimana di dibattiti e proiezioni

Si comincia il 29 agosto alle 21, con una serata dedicata al film “Mascaria”: presenti tra gli altri il figlio dell’imprenditore Riccardo Greco Francesco, il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici e la regista Isabella Leoni.

Non solo il Master di Scrittura dedicato alle “Parole del Cinema” (con iscrizioni ancora aperte), ma anche una rassegna di dibattiti, proiezioni e momenti di confronto sulla settima arte e il suo rapporto con la letteratura. La Strada degli Scrittori, dal 29 agosto al 6 settembre prossimi, infatti, promuoverà il “Festival del cinema”, sempre nei locali dello spazio Temenos di via Pirandello ad Agrigento. A condurre le serate sarà Felice Cavallaro, direttore dell’associazione che da anni promuove i luoghi di Camilleri, Sciascia, Pirandello, Russello, Rosso di San Secondo, Tomasi di Lampedusa. Il primo appuntamento, il 29 agosto alle 21, con una serata dedicata ad un film, “Mascaria”, ispirato alla tragica storia dell’imprenditore di Gela Riccardo Greco, morto suicida il 27 febbraio 2019 dopo avere ricevuto per la sua azienda interdittive antimafia fondate su false accuse di criminali che aveva contribuito a fare arrestare e condannare. Ne parleranno gli attori Manuela Ventura e Gaetano Aronica, la regista Isabella Leoni e il figlio di Riccardo Greco, Francesco, con l’intervento del presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici. Secondo appuntamento il 30 agosto con una serata che vedrà ospiti di Cavallaro lo scrittore Gaetano Savatteri, autore tra le altre opere dei romanzi dai quali è tratta la serie tv “Makari” e l’attrice Ester Pantano, divenuta nota al grande pubblico con il ruolo di Suleima, negli ultimi mesi impegnata sul set del nuovo film dedicato alla figura di Francesca Morvillo, diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Il 2 settembre il Festival parlerà di teatro, cinema e Sicilia con l’attrice e docente di recitazione Fioretta Mari, il regista Pasquale Scimeca e gli attori Gianfranco Jannuzzo e Giusy Buscemi, la protagonista di tante serie TV, dal “Paradiso delle signore” ai recenti gialli nei panni di “Vanina Guarrasi”, la vicequestore della scrittrice Cristina Cassar Scalia. Il 3 settembre il Festival ospiterà “Spaccaossa”, il film che racconta l’agghiacciante storia vera di una banda dedita a falsi incidenti per truffare le assicurazioni. Ne parleranno il regista e interprete Vincenzo Pirrotta e l’attore Ninni Bruschetta, nelle librerie in queste settimane con “La scuola del silenzio”, il romanzo che sarà presentato al Temenos dove seguirà un firma copie. Il 4 settembre tre grandi ospiti. Il regista Beppe Cino cresciuto con Sciascia, autore di film come “La diceria dell’untore” tratto da Gesualdo Bufalino. La sceneggiatrice Paola Mammini che ha scritto uno dei film più visti e premiati, “Perfetti sconosciuti”. E l’attore, oggi scrittore, Totò Cascio, noto al grande pubblico per il ruolo del ragazzino di “Nuovo cinema Paradiso”. Si conclude il 6 settembre con la “Serata Camilleri”, in avvicinamento al centenario dalla nascita che sarà celebrato il prossimo anno. Lo ricorderanno il regista Rocco Mortelliti insieme con la figlia e scrittrice Arianna, rispettivamente genero e nipote del grande narratore nato 99 anni fa a Porto Empedocle. Serata con due partecipazioni di rilievo: l’attore Alessio Vassallo, poliedrico interprete di tanti film e fiction (dalla “Concessione del Telefono” al “Giovane Montalbano”) e il giornalista d’inchiesta Domenico Iannacone, autore e volto di trasmissioni Rai di successo come “Che ci faccio qui” e “I dieci Comandamenti”. La serata sarà anche dedicata all’attore teatrale Sebastiano Lo Monaco, scomparso nei mesi scorsi e strettamente legato all’associazione Strada degli Scrittori. Sarà l’attrice Barbara Capucci a ricordarlo portando in scena alcuni brani dell’ultima opera che Lo Monaco ha recitato ad Agrigento, “L’uomo dal fiore in bocca”. Il Festival è ad accesso gratuito fino a esaurimento posti.