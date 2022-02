Strada Mosella, Servire Agrigento: Trasferire competenze ad Anas

“Le gravissime condizioni di dissesto in cui versa la Strada della Mosella, alle spalle del Villaggio Mosè, già teatro di numerosi incidenti impongono un intervento tempestivo da parte dell’Amministrazione comunale di Agrigento al fine di avviare un dialogo costruttivo con Anas per trasferire le competenze e farsi carico, senza alibi e in tempi celeri, della messa in sicurezza”. Lo afferma il coordinatore del Movimento provinciale “Servire Agrigento”, Raoul Passarello.

“Un asse viario strategico, continuamente percorso da veicoli e mezzi pesanti, che dovrebbe rappresentare il massimo della sicurezza si presenta, invece, privo di segnaletica, di illuminazione e costellato da buche, avvallamenti e degrado che mettono a repentaglio la sicurezza degli automobilisti e degli autotrasportatori.

Il via libera al trasferimento ad Anas – oltre a garantire la continuità territoriale con le statali 640 e 115 – eviterebbe la frammentazione delle competenze con evidenti vantaggi per la viabilità in termini di standard di sicurezza e assicurerebbe più investimenti in manutenzione che per ragioni economiche il Comune di Agrigento non è in grado di garantire”.