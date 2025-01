Strano odore in città, il sindaco Palumbo rassicura i cittadini: “Nessun rischio per la popolazione”

Da questa mattina diversi cittadini hanno segnalato la presenza di uno strano odore avvertito in più zone della città. Il sindaco Antonio Palumbo, intervenendo sulla questione, ha spiegato le azioni intraprese dall’amministrazione comunale per chiarire l’origine del fenomeno. “Ci siamo attivati immediatamente – dichiara il primo cittadino – chiedendo innanzitutto una verifica da parte di Italgas, che ha escluso la presenza di perdite. La seconda ipotesi, al momento da verificare, è che siano state scaricate in fognatura ingenti quantità di liquidi provenienti dalla lavorazione delle olive.” Il Comune è già in contatto con la Tenenza dei Carabinieri e, nella giornata di domani, verrà richiesto l’intervento dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, affinché effettui dei prelievi per approfondire la situazione e individuare eventuali responsabili di una possibile violazione ambientale. Il sindaco Palumbo ha infine voluto rassicurare la cittadinanza: “È comunque da escludersi che vi siano rischi per la popolazione, quindi invitiamo tutti a stare tranquilli.”