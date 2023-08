Successi doppiamente brillanti per il “Sicilia Vocal Festival”: Due premiati vincono “Je So Pazzo”

Il Sicilia Vocal Festival si conferma un concorso di talento eccezionale, catalizzando il successo e l’emergere di giovani artisti nel panorama musicale italiano. Due talenti promettenti, premiati durante la prima edizione del Sicilia Vocal Festival, hanno recentemente conquistato l’ambito concorso nazionale “Je So Pazzo”, un festival musicale dedicato agli artisti emergenti che da anni è un punto di riferimento a livello nazionale tra i concorsi e i festival musicali.

Nicola Squillace, un ragazzo di soli 16 anni proveniente da San Sostene Marina, un paesino vicino Catanzaro, ha brillato sul palco del Sicilia Vocal Festival. Grazie al premio “Castrocaro” e alla sua incredibile performance, ha potuto partecipare al concorso nazionale “Je So Pazzo”. Il suo talento e la sua passione gli hanno permesso di emergere e conquistare il cuore della giuria di “Je So Pazzo”, composta da personalità di rilievo nel mondo della musica italiana. Ma non è tutto. Una sorprendente protagonista si è unita a questo coro di talenti emergenti. Beata Occhipinti, una giovanissima artista di soli 7 anni proveniente da Favara, ha dimostrato una maturità e un talento straordinari durante la sua partecipazione al Sicilia Vocal Festival. La sua vittoria nella categoria “Baby” è stata la sua carta vincente per partecipare e brillare a “Je So Pazzo”, dove ha continuato a stupire con la sua voce e il suo carisma.

La giuria di “Je So Pazzo” non poteva essere più prestigiosa. Nomi di spicco nel panorama musicale italiano, come il maestro Adriano Pennino, il rinomato artista Nello Daniele e il famoso rapper Clementino, hanno contribuito a rendere il concorso un’opportunità unica per i giovani talenti. Questi straordinari successi dimostrano il valore del Sicilia Vocal Festival come trampolino di lancio per giovani artisti. La loro vittoria al concorso nazionale “Je So Pazzo” è una testimonianza tangibile dell’eccezionalità del festival nel promuovere l’eccellenza musicale emergente. Nicola Squillace e Beata Occhipinti hanno rappresentato degnamente il Sicilia Vocal Festival, portando i loro talenti e la passione per la musica su palcoscenici nazionali. Il festival non solo ha consentito loro di esibirsi, ma ha anche aperto porte inaspettate verso un futuro promettente nel mondo della musica. L’impegno e il sostegno del Sicilia Vocal Festival nella scoperta e nella promozione dei giovani talenti italiani continuano a rendere il panorama musicale del nostro Paese ancora più vibrante ed emozionante.