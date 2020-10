Successo per il secondo comizio elettorale del candidato sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca

Un vero e proprio bagno di folla per il secondo comizio elettorale del candidato Sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca sostenuta dalla Lista Civica “Realmonte Per Sempre”. Ad ascoltare con attenzione le motivazioni che l’hanno spinta a candidarsi a primo cittadino del suo paese, c’erano centinaia di persone, giovani e meno giovani, che hanno più volte interrotto il discorso con scroscianti e convinti applausi. Il candidato Lattuca ha illustrato i punti salienti del suo programma, incentrato sullo sviluppo turistico, culturale ed economico del paese, sul dialogo, sul lavoro di squadra e sulla collaborazione dei giovani che sono una ricchezza per l’oggi ed una risorsa per il domani. Sabrina Lattuca ha con amarezza precisato che non c’è stata possibilità di un confronto diretto con gli altri candidati per il rifiuto di questi, e in particolare del candidato Putrone, forse per mancanza di argomenti o per paura dell’avversario.

Conclude dando appuntamento per altri momenti e soprattutto per il dopo elezioni quando la collaborazione di tutti dovrà essere il tratto distintivo della sua amministrazione.