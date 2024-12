Successo per la canicattinese Livia Fanara dell’Accademia Palladium di Favara a “The Voice Kids”

La terza edizione di “The Voice Kids”, il celebre talent musicale di Rai 1 dedicato ai giovanissimi talenti dai 7 ai 14 anni, si è conclusa venerdì sera con un’esplosione di emozioni e sorprese. Tra i protagonisti di questa stagione spicca la canicattinese Livia Fanara, una promettente artista di appena 8 anni, che ha portato in alto il nome della sua città e dell’Accademia dello spettacolo Palladium di Favara, diretta da Lia Minio. Livia ha incantato il pubblico e i giudici con la sua interpretazione del brano “Rumore”, reso celebre dall’iconica Raffaella Carrà.



La sua esibizione, carica di energia e personalità, ha conquistato il cuore della conduttrice Antonella Clerici, che non ha esitato a elogiarla pubblicamente. Durante la serata finale, Livia è stata invitata dalla Clerici stessa a partecipare come valletta, un riconoscimento speciale che ha aggiunto ulteriore prestigio al suo percorso. L’Accademia Palladium di Favara si conferma così un fucina di talenti straordinari, capace di formare giovani artisti che si distinguono a livello nazionale. Livia rappresenta un esempio di dedizione, passione e talento, valori che l’Accademia promuove con grande impegno. Livia Fanara ha dimostrato che il talento, quando supportato da una formazione solida e da tanto entusiasmo, può davvero fare la differenza.