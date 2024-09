Successo per la quarta edizione del Trofeo “Città di Favara” dedicato ad Agostino Fanara

Si è tenuta questa domenica 15 settembre la quarta edizione del trofeo podistico “Città di Favara”, quest’anno dedicata per la prima volta alla memoria del concittadino Agostino Fanara, scomparso lo scorso 10 febbraio a causa di un malore improvviso. Organizzato dall’ASD Favara Runners e dall’ASD Fradici Runners, insieme a Fidal Agrigento e Opes Sicilia, l’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune e il supporto di numerosi sponsor privati, confermando l’importanza della manifestazione sportiva per la comunità.



Oltre 220 partecipanti sono stati iscritti alla gara, trasformata in un evento che ha valorizzato ancora una volta la città, permettendo a sportivi e appassionati di esplorare il patrimonio culturale di Favara. “E’ stata una grande giornata di sport e di promozione per la città, – lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo – con biblioteca “Mendola” e il Castello chiaramontano invasi da sportivi e appassionati provenienti da ogni dove. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a chi ha sostenuto questo progetto, in particolare agli sponsor e, ovviamente a Asd Fradici Runner Favara – Asd Favara Runners. Particolarmente bello è stato ricordare Agostino Fanara, il nostro concittadino andato via troppo presto e a cui era dedicato un memorial”.

Svoltasi lungo un percorso di 6 chilometri, la gara ha attraversato il centro storico della città. La partenza è avvenuta da piazza Cavour, con il tragitto che ha incluso via Roma e un passaggio attorno alla farmacia Pennino, per concludersi nuovamente in piazza Cavour.