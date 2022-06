Sulla spiaggia della Scala dei Turchi ritorna la dea Persefone, tra fiamme, voci, suoni, yoga e mitologia!

“Alle 5 del mattino del 3 Luglio, sulla spiaggia della Scala dei Turchi: il ritorno di Persefone. La spiaggia sarà quella di Punta Grande, appuntamento alle 5:00 del mattino per un percorso che va dalla scala dei Turchi di Realmonte alla villa romana del I secolo d.C.

Sarà uno spettacolo itinerante in 5 momenti seguendo la morfologia e la natura del luogo. In primo luogo il momento mitologico. Passaggio di Persefone dagli inferi alla Terra e consegna di Ade alla madre Demetra, tra fuochi e suoni! Poi yoga con i saluti al sole e risveglio muscolare. Ma la terza tappa sarà con trekking lento di divulgazione scientifica sulla genesi della Scala dei Turchi e sulla macchia mediterranea tipica di quel luogo. Musica esibizioni artistiche ma anche acrobatiche ed infine i prodotti dell’azienda agricola del Parco Archeologico di Agrigento! Il tutto sulla spiaggia di quella Scala de Turchi che appena qualche mese fa venne imbrattata.

Siamo in presenza di un esempio di turismo sostenibile nel rispetto totale del luogo e della sua fragilità che racconta un mito tutto siciliano usando come scenografia la bellezza naturale del luogo nella suggestione delle prime ore del giorno. Una proposta di ecoturismo che racchiude arte musica e bellezza nella tutela di beni ambientali, geologici ed archeologici che insistono in una costa senza eguali. L’evento è patrocinato dal parco archeologico di Agrigento, rappresentato dal direttore Roberto Sciarratta e dal comune di Realmonte rappresentato dal primo cittadino Sabrina Lattuca, con la partecipazione di Archeoclub D’Italia”. Lo ha annunciato Angela Roberto, Direttrice ed Ideatrice de “Il Ritorno di Persefone” esempio di eco – turismo sulla Scala dei Turchi e Presidente Archeoclub D’Italia sede di Agrigento.