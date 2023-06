Sulle riforme costituzionali serve un dibattito anche qui in città

Mentre il Governo Meloni Avanza nella definizione della sua riforma costituzionale, sembra che la maggioranza che lo sostiene possa convergere sul Premierato,( che Israele pare abbia abbandonato dopo averlo sperimentato), assetto istituzionale di cui non si ha notizia nelle democrazie occidentali, il dibattito scivola sempre più nelle sedi tecnico-scientifiche piuttosto che espandersi sulla società civile per insufficiente opera della società politica. Soccorre in aiuto di noi, non addetti ai lavori, che potremmo essere chiamati a esprimerci su un probabile futuro referendum confermativo sulla futura riforma costituzionale un opuscolo su Costituzione e Politica che indipendentemente dalle conclusioni a cui ciascuno potrà arrivare, si può convenire sull’analisi storica in esso contenuta.

“L’ allargamento del solco che separa il corpo sociale dagli apparati di Governo” verrebbe sanata da una forma di Governo di tipo Presidenziale.

Da qui muove la domanda se nelle”condizioni date, questa riforma orienta verso un rafforzamento della governabilità, attraverso un potenziamento dell’attività dell’esecutivo ovvero verso il consolidamento della sostenibilità della struttura democratica, tramite la difesa e il rafforzamento del quadro delle garanzie?”

Non sarà che sulle riforme costituzionali “ prevale ancora l’illusione, molto diffusa negli ultimi quarant’anni della nostra storia repubblicana, che le disfunsioni del Sistema politico possono essere corrette e superate ricorrendo in prima istanza allo strumento delle riforme costituzionali?”

Già Aldo Moro nel memoriale ritrovato dopo il suo assassinio metteva in guardia I posteri da una classe politica che non sa’ governare I problemi del Sistema politico e avrebbe cercato di cambiare la Costituzione.

“Illusione perniciosa nel caso italiano” perchè le modifiche “ ancorchè necessarie non dovrebbero in ogni caso essere tali da alterare le basi di una Costituzione che nel suo complesso ha finora ben funzionato conseguendo progressivamente un elevato consenso e un buon radicamento nella coscienza popolare”.

Che si contrappone a “un Sistema politico che in conseguenza dell’inarrestabile declin0 dei partiti e divenuto piu’ fragile per le sue crescenti divisioni interne”.

La Costituzione ha un rendimento storico positivo. Ha raggiunto gli obiettivi “ il mantenimento dell’unità del paese dopo la Guerra civile che rischiava di frantumarsi”, il radicamento di una democrazia pluralista e tollerante in presenza di scontri politici fortissimi per la collocazione geopolitica dell’talia durante la Guerra fredda.

Ha continuato ad adattatarsi nei settantacinqueanni con la forza dei suoi organi di garanzia alle mutevoli necessità nei casi di crisi senza venire meno allo spirito e alla lettera che I costituenti hanno voluto.

Una Costituzione “ che ha impiegato trent’anni per essere attuata senza mai raggiungere la piena realizzazione, e quarant’anni per essere riformata, senza che nessuna delle grandi riforme 2006 e 2016 finora tentate sia riuscita a giungere in porto”.

Il corpo elettorale non ha voluto riforme che servivano la maggioranza di turno e non è stato disponibile a barattare una carta costituzionale preziosa con una che avrebbe aggravato I problemi che pretendeva di risolvere.

Oggi confidiamo che il dibattito sul tema venga reso accessibile a tutti con argomenti fondati prima che la propaganda prenda il posto della riflessione e faccia danni alle future generazioni.