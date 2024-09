Superiorità numerica non sfruttata: CastrumFavara e Enna si dividono i punti nella prima di campionato

Nella prima giornata del campionato di Serie D Girone I, Enna e CastrumFavara si sono affrontate in un match avvincente ma privo di reti, concludendo la gara sullo 0-0. Le due formazioni, già incontratesi nel primo turno di Coppa Italia, si sono ritrovate su un campo caldo e difficile. Nonostante l’Enna abbia giocato in superiorità numerica per oltre 50 minuti, non è riuscita a trovare il gol contro una CastrumFavara combattiva, che avrebbe meritato i tre punti dopo aver dominato il primo tempo. La partita è iniziata con un’occasione per i padroni di casa: al 5′, Romero ha provato il mancino, ma il suo tiro non ha impensierito Simeoli. La risposta di CastrumFavara è arrivata un minuto dopo con Barile, che ha colpito il palo a Scuffia battuto. Il match è rimasto vivace e combattuto, con Cicirello che al 17′ ha tentato di sorprendere, ma il suo tiro è finito fuori. La CastrumFavara ha preso coraggio al 27’e il 31′, ha creato due importanti occasioni: prima Cannino, che da pochi passi ha tirato addosso a Simeoli, e poi Baglione, che su punizione ha colpito la traversa. Al 37′ è arrivato l’episodio chiave della partita: Cannino, protagonista fino a quel momento, è intervenuto in maniera scomposta su Cicirello e ha ricevuto il cartellino rosso, lasciando la sua squadra in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, la CastrumFavara ha resistito fino all’intervallo, respingendo un colpo di testa fuori misura di Avanzato. Nel secondo tempo, l’Enna ha cercato di sfruttare l’uomo in più, iniziando con una punizione di Vaccaro che ha sorvolato la traversa. Al 58′, Kalombola e Lusha hanno tentato di battere Scuffia, ma il portiere si è reso protagonista di una doppia parata miracolosa. Pur in difficoltà, la CastrumFavara ha provato a sorprendere con un tiro da 35 metri di De Min, che ha costretto Simeoli a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti e il caldo che influiva sul ritmo del gioco, la partita ha perso intensità. Tuttavia, nei minuti finali, ci sono state ancora due occasioni per l’Enna: al 86′, Mbaye ha colpito di testa fuori misura, e, in pieno recupero, Scuffia si è superato su un tiro ravvicinato di De Souza Santos. Alla fine, un pareggio che lascia sensazioni contrastanti. L’Enna può recriminare per non aver sfruttato la superiorità numerica, mentre la CastrumFavara può ritenersi soddisfatta della solida prestazione difensiva, nonostante abbia sofferto in alcuni momenti del match.