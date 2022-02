Tamponamento a catena sulla SS115, due feriti

Porto Empedocle, tamponamento a catena sulla strada statale 115: due feriti. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e la polizia stradale per i rilievi del caso.

Un sinistro stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la ss115. Per cause ancora in corso di accertamento, tre auto, un’Audi A1, una Fiat 500 ed una Fiat Punto, infatti, si sono trovate coinvolte in un tamponamento a catena in corrispondenza dell’Hotel dei Pini in direzione di Porto Empedocle. Da quanto è stato possibile apprendere, il bilancio dell’incidente sarebbe di due feriti. Ad avere la peggio il passeggero dell’Audi e la conducente della Fiat 500. Immediati i soccorsi. Sul posto i carabinieri della locale stazione, gli operatori sanitari del 118 che, valutate le condizioni delle persone coinvolte, ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale di San Giovanni di Dio e la polizia stradale per i rilievi del caso.