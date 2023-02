Tania ospite a TVA Agrigento: parla del Video Italia Contest e invita a votare il suo videoclip

La giovane cantante Tania Vinciguerra, di Favara, sta facendo parlare di sé nel mondo della musica italiana. Dopo aver partecipato al Contest Casa Sanremo durante il Festival della canzone Italiana con il brano “Fra le nuvole”, Tania ha deciso di partecipare al concorso Video Italia Contest con il videoclip del suo singolo “Semplice”. Il concorso, che si dedica ai videoclip di artisti emergenti, rappresenta un’opportunità per Tania di farsi conoscere dal grande pubblico e di far apprezzare la sua musica. Durante la sua apparizione nel trasmissione televisiva “Target” condotta da Giuseppe Moscato su TVA, Tania ha invitato i suoi fan a votare il suo videoclip con un “Mi piace” sulla pagina Facebook del Video Italia Contest.

Durante l’intervista, Tania ha raccontato di come “Fra le nuvole” sia stato accolto dal pubblico e dalla critica a Casa Sanremo, e di come questo brano rappresenti per lei un momento di grande emozione e soddisfazione. La giovane artista, con la sua voce calda e coinvolgente, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare una delle grandi protagoniste del panorama musicale italiano. Il pubblico e i critici musicali hanno apprezzato la performance di Tania a Sanremo, riconoscendole il grande talento e la passione che mette in ogni sua canzone.

“Il Video Italia Contest – ci fa sapere Tania – è un concorso musicale dedicato ai videoclip di artisti emergenti. Ho deciso di partecipare con il videoclip del mio brano “Semplice”, che parla di una storia d’amore che non ha bisogno di troppe parole per essere vissuta intensamente. Il brano “Semplice” fa parte del mio primo Ep, intitolato “Fra le nuvole”, che uscirà in primavera. L’intero Ep, composto da tre brani, racconta la mia esperienza di crescita personale e artistica, attraverso le mie emozioni, i miei pensieri e le mie storie”.

La sua partecipazione al Video Italia Contest è un’ulteriore conferma del suo talento e della sua voglia di emergere nel mondo della musica, e rappresenta per lei un’importante occasione per far conoscere il suo lavoro a un pubblico sempre più vasto e attento.

“Sono molto orgoglioso del risultato – continua Tania – e spero che possa arrivare al cuore di chi lo ascolta, facendogli provare le stesse emozioni che ho vissuto io durante la sua creazione. Non vedo l’ora di condividere la mia musica con il pubblico e di continuare a crescere come artista, attraverso nuove esperienze e nuove sfide”.

Non resta che aspettare il verdetto del concorso, ma intanto Tania continua a far parlare di sé con la sua musica e la sua personalità. Siamo sicuri che il futuro riserverà a questa giovane artista grandi soddisfazioni.