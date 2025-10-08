Tania Vinciguerra protagonista assoluta alla “Notte delle Eccellenze Stellari 2025”

Applausi e riconoscimenti per la cantante favarese, autrice del brano dedicato ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura

Grande partecipazione e forti emozioni al Reading Poetico Regionale – Notte delle Eccellenze Stellari 2025, svoltosi sabato 4 ottobre al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro. Protagonista indiscussa della serata è stata Tania Vinciguerra, cantante originaria di Favara che vive e lavora a Verona, premiata per la sua intensa attività artistica e per il brano “L’alba della cultura”, dedicato ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. La sua voce e la sua sensibilità interpretativa hanno conquistato il pubblico, rendendo omaggio alla città e alle sue radici. A Tania è stato consegnato il Premio Arte e Cultura ENAC 2025 dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha voluto sottolineare il valore simbolico del suo lavoro: “Questa canzone è un inno alla nostra terra e alla forza creativa dei suoi artisti”.



Artista poliedrica e determinata, Tania Vinciguerra canta fin da bambina e ha partecipato a numerosi concorsi e rassegne musicali in tutta Italia. Il brano “L’alba della cultura” ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni sui social, diventando un simbolo dell’anno culturale agrigentino e ricevendo il sostegno dell’amministrazione comunale come esempio di arte al servizio del territorio. Sono stati inoltre consegnati attestati a coloro che hanno contribuito alla realizzazione della canzone.

La ballerina Alessia Russo ha interpretato con eleganza il linguaggio del corpo che accompagna il messaggio del brano, mentre il gruppo “SiciliaeCantus” dell’Associazione Culturale Gergent, rappresentato da Angelo Pullara, ha curato la parte musicale, arricchendola con strumenti e sonorità della tradizione siciliana. L’evento, promosso da E.T.S. Multiservice Grazia Di Caro Gestione e Servizi A.P.S., con la direzione del dott. Salvo Amato, delegato nazionale ENAC per Agrigento e Caltanissetta, ha unito poesia, musica e danza in una serata che ha celebrato il talento siciliano in tutte le sue forme.



Tra i vari riconoscimenti assegnati figurano il Premio Cultura e Dana ENAC 2025, il Premio Speciale ENAC alla Cultura Archeologica e il Premio ENAC delle Arti e delle Tradizioni Popolari Siciliane. Nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale, le note di Tania Vinciguerra e le voci dei poeti hanno trasformato la serata in un autentico tributo alla cultura siciliana, confermando ancora una volta come l’arte, quando nasce dal cuore, sappia unire e raccontare l’anima di un popolo.

