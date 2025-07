Tardino indicata da Salvini per Autorità sistema portuale, Iacono (PD): “Chiederemo chiarezza sui criteri”

“L’indicazione di Annalisa Tardino da parte del ministro Salvini per la nomina alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale, pone degli interrogativi sul merito e sul metodo di una scelta che appare esclusivamente politica e del tutto priva di trasparenza.

Ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di occupazione delle istituzioni pubbliche da parte di una classe dirigente che scambia ruoli tecnici e strategici con premi di appartenenza partitica, in barba al merito e agli interessi dei territori coinvolti. Si tratta della gestione di una delle più importanti Autorità Portuali del Mezzogiorno, infrastruttura cruciale per l’economia della Sicilia e per il Mediterraneo, e che richiederebbe scelte di buon senso e non di amichettismo politico.

Affidare questa responsabilità a una ex europarlamentare senza comprovate competenze ed esperienze, solo per appartenenza alla Lega, è un insulto alla Sicilia. Per queste ragioni annuncio la presentazione di un’interrogazione parlamentare per chiedere con quali criteri sia stata proposta quella nomina, se esista una procedura di selezione pubblica e trasparente e perché non siano stati coinvolti enti locali, portatori di interesse e rappresentanze territoriali”. A dirlo in una nota è la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono.