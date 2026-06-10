Targa sulla tomba di Ettore Guarino: il sindaco Palumbo e il valore della memoria verso la famiglia Guarino

Un gesto dal forte valore simbolico quello del sindaco Antonio Palumbo, che in Germania ha deposto una targa sulla tomba di Ettore Guarino, figlio di Gaetano Guarino. Un momento semplice ma carico di significato, che ha voluto esprimere vicinanza e rispetto alla famiglia del sindaco martire di Favara, figura che ha segnato in modo profondo la storia civile della città. La targa rappresenta un segno concreto di riconoscenza verso un uomo che ha incarnato il senso delle istituzioni fino alle estreme conseguenze. Il gesto del primo cittadino si inserisce nel solco della memoria e della responsabilità civile, richiamando l’attenzione sull’importanza di non disperdere il patrimonio umano e politico lasciato da Guarino. Ricordarlo oggi significa ribadire valori come giustizia, coraggio e impegno pubblico. Un significato che si rafforza anche alla vigilia dell’uscita del film “Tradimento e Potere”, dedicato proprio alla sua vicenda. Un’opera che punta a riportare alla luce una pagina di storia locale che continua a parlare al presente. Tenere viva questa memoria non è soltanto un esercizio di ricordo, ma un impegno verso le nuove generazioni, chiamate a riconoscere e difendere quei principi che hanno guidato la vita e l’azione di Gaetano Guarino.