Targhe di riconoscimento per avere salvato una vita

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè con l’assessore Marco Vullo, hanno consegnato due targhe di riconoscimento, una al cittadino del Camerun Ebai Chu Benjamin Ebaijuyuk, ospite di una comunità d’accoglienza in città, l’altra al Capo reparto del Comando provinciale dei Pompieri Antonio Piazza per il salvataggio di un uomo in procinto di affogare, il 18 agosto 2021, nelle acque di San Leone.

“Siamo grati a questi due straordinari uomini per il loro coraggio. Il loro generoso coraggio ha salvato una vita”.