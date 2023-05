Tariffe Tari 2023 finalmente approvate: Ringraziamenti da parte dei capogruppo consiliari di Favara per i beni comuni e Partito Democratico

I capogruppo consiliari dei gruppi politici Favara per i beni comuni e Partito Democratico, rispettivamente Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, manifestano soddisfazione per l’approvazione, al terzo tentativo, delle tariffe Tari 2023. In queste settimane abbiamo spiegato, insieme all’amministrazione comunale, che si trattava di un atto dovuto e anche il tavolo tecnico che si è tenuto lo scorso 26 maggio ha contribuito a schiarire le idee a quanti, nonostante tutto, avevano ancora qualche perplessità.

“Ringraziamo i consiglieri comunali che hanno votato positivamente le tariffe Tari 2023 e anche i colleghi che hanno ritenuto opportuno astenersi o uscire dall’aula in prossimità della votazione al fine di favorire l’approvazione di questo importante strumento che, ricordiamo, va esitato positivamente entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio. È un segnale politico estremamente positivo che legittima la nostra posizione e isola i pochi estremisti dell’opposizione preconcetta e di natura ostruzionista”.

Adesso, l’Ente è in condizioni di inviare le bollette e di iniziare a riscuotere gli emolumenti derivanti dalla tassa sui rifiuti. In relazione alla vicina scadenza del contratto d’appalto ci impegnano sin da ora a valutare tutte le soluzioni possibili per ridurre i costi del servizio.