TARTARUGA MARINA RECUPERATA DALLA GUARDIA COSTIERA

Nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio 2023, la Guardia Costiera di Licata ha salvato una tartaruga marina del tipo “caretta caretta”, in difficoltà natatorie all’imboccatura del porto. L’avvistamento è avvenuto da parte del personale militare a bordo della motovedetta CP 771, in rientro da attività di servizio, che prontamente portava l’esemplare a terra in attesa dell’arrivo del personale specializzato dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – centro di recupero e di primo soccorso di tartarughe marine di Palermo. All’atto del recupero la tartaruga, dal carapace di circa 30 cm, presentava un sanguinamento dalla bocca, provocato, probabilmente, dall’amo di un palangaro. Il recupero è stato provvidenziale perché a causa delle difficoltà natatorie – unite all’intenso traffico di natanti che caratterizza l’imboccatura del porto di Licata – la tartaruga sarebbe, verosimilmente, morta di lì a poco. L’attività rientra nell’ambito dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia Costiera di Licata, quotidianamente impegnata nella protezione dell’ambiente e della fauna marini, con specifico riguardo alla tartaruga “caretta caretta”, sempre più vulnerabile in quanto minacciata dalla cattura accidentale, dalla distruzione dei siti riproduttivi, dall’inquinamento da plastica, dall’erosione costiera assieme alla pesca illegale e all’insidiosa presenza delle “ghost nets” in acqua. All’esito delle cure mediche del caso, l’esemplare di caretta caretta verrà liberato in mare, ritornando nel suo ambiente naturale.