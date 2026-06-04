Tasse comunali, una nuova possibilità per i cittadini di Favara. Via sanzioni e interessi sulle pendenze

Un sostegno concreto ai cittadini in difficoltà economica e, allo stesso tempo, un’azione mirata per migliorare la capacità di riscossione dell’Ente. È questo il duplice obiettivo della proposta di delibera presentata dall’Amministrazione comunale di Favara, su iniziativa dell’assessore ai Tributi Sabrina Amato, relativa all’introduzione della definizione agevolata delle entrate comunali. A darne comunicazione è stato il sindaco Antonio Palumbo attraverso un post pubblicato sui propri canali social, nel quale illustra le finalità e le modalità del provvedimento che adesso dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva del regolamento. La misura punta a offrire ai contribuenti la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni debitorie nei confronti del Comune, prevedendo il pagamento del tributo dovuto con l’esclusione di sanzioni e interessi, riducendo così anche il rischio di contenziosi e favorendo un rapporto più semplice tra cittadini e amministrazione.

Di seguito il post integrale del sindaco Antonio Palumbo: “L’Amministrazione Comunale, su proposta dell’Assessore ai Tributi Sabrina Amato, ha presentato una delibera per introdurre la definizione agevolata delle entrate comunali. L’obiettivo è duplice: aiutare chi si trova in una situazione di oggettiva difficoltà economica e migliorare la riscossione dell’Ente, riducendo i contenziosi. Cosa significa concretamente per i cittadini? Chi ha pendenze con il Comune potrà regolarizzare la propria posizione debitoria pagando il tributo dovuto, ma con l’esclusione di sanzioni e interessi. Il provvedimento riguarderà la quota di competenza comunale di imposte come IMU, TARI e il Canone Unico Patrimoniale (CUP), includendo anche gli accertamenti notificati, le procedure in corso e le controversie pendenti fino all’annualità d’imposta 2024. Restano invece escluse le addizionali regionali e le somme già affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Per facilitare al massimo i contribuenti, il Comune si impegna a sfruttare anche le tecnologie digitali per semplificare i pagamenti e gli adempimenti. La proposta passerà adesso al vaglio del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva del regolamento, con l’obiettivo di renderla operativa il prima possibile per dare un supporto immediato a famiglie e imprese.”