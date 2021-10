Teatro Pirandello. Convegno RPT, modifiche alla circolazione veicolare

Modifiche alla circolazione veicolare in occasione del convegno a cura della rete delle professioni tecniche degli Ordini Professionali degli Architetti, Dottori Agronomi e Forestali, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti Agrari, Periti Industriali, che si svolgerà sabato, 30 ottobre, al Teatro Pirandello di Agrigento.

Dalle ore 06.00 e fino a cessato bisogno verranno adottati i seguenti provvedimenti:

-Nella Via Atenea

Il tratto compreso tra la P.zza Gallo e la P.zza Pirandello viene chiuso al traffico veicolare ad eccezione dei mezzi di Soccorso, degli automezzi delle Forze dell’Ordine e le autovetture delle Autorità che parteciperanno al convegno;

Nello stesso tratto verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati;

Quanti provengono da P.zza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola.

-Nella P.zza Pirandello

Viene istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione in tutta la P.zza ad eccezione delle autorità che potranno transitare e parcheggiare nei posti loro riservati;

I residenti di via Orfane/Barone, Provenienti da P.zza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per P.zza Pirandello (lato panificio) per immettersi nelle vie indicate.