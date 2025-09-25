Teatro Pirandello, prelazione abbonati fino al 10 ottobre

La Fondazione Teatro Pirandello ricorda che il 10 ottobre scade il termine entro cui gli abbonati della stagione 2024/2025 possono esercitare il diritto di prelazione per confermare il proprio posto a teatro nella stagione 2025/2026. Dal giorno successivo, 11 ottobre, partirà la campagna riservata ai nuovi abbonati, che resterà aperta fino al 10 novembre. I biglietti singoli saranno invece disponibili da lunedì 11 novembre, sia al botteghino che online sul sito ufficiale www.fondazioneteatropirandello.it.

Un’attenzione particolare è rivolta agli abbonati, che avranno diritto a prelazione e prezzo ridotto anche per i due spettacoli programmati fuori abbonamento.

Il servizio biglietteria è attivo al botteghino del Teatro con i seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:30

Martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00

È possibile esercitare la prelazione anche via email, scrivendo a biglietteria@fondazioneteatropirandello.it.

I Voucher Docenti dovranno essere validati direttamente presso il Teatro. La Fondazione invita il pubblico a non perdere questa opportunità e a garantirsi per tempo un posto in sala in vista di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e grandi spettacoli.