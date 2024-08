Teatro sotto le Stelle: “Cavalleria Rusticana” questa sera a Joppolo Giancaxio

Questa sera, 31 luglio 2024, alle ore 22:00, il Corso Umberto I di Joppolo Giancaxio si trasformerà in un suggestivo teatro a cielo aperto per ospitare l’attesissima rappresentazione di “Cavalleria Rusticana”. La Compagnia Teatrale Traditio Joppolese porterà in scena un adattamento unico del celebre dramma di Giovanni Verga, accompagnato dalle immortali musiche di Pietro Mascagni. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Pino Minio, che aggiungerà ulteriore prestigio all’evento. L’opera, che narra una storia di amore, gelosia e vendetta ambientata in un villaggio siciliano, si inserisce perfettamente nel contesto culturale e storico del luogo, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e autentica. La Traditio Joppolese, rinomata per il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali, ha curato ogni dettaglio, dai costumi alle scenografie, per ricreare l’atmosfera della Sicilia di fine Ottocento. Gli interpreti principali, tra cui Mimmo Sacco, Marialuisa Cacciatore, Maria Portella, Gero Galvano, Parma Giglione, Giovanni Cuffaro, Anna Cacciatore, Veronica Magro e Letizia Sacco, sono noti per la loro esperienza e passionalità, e sapranno trasmettere tutta la drammaticità dei personaggi. La direzione musicale, affidata ad Angelo Galluzzo, assicurerà che le melodie di Mascagni risuonino con la giusta intensità emotiva. Il sindaco di Joppolo Giancaxio ha sottolineato l’importanza di questo evento per la comunità, celebrando il valore delle iniziative culturali nel mantenere vivo il patrimonio artistico locale. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Non perdete l’occasione di vivere una serata indimenticabile, dove il teatro, la musica e la cultura si fondono in un’esperienza unica. Preparatevi a essere trasportati nel cuore della Sicilia di altri tempi, tra emozioni intense e melodie indimenticabili. “Cavalleria Rusticana” a Joppolo Giancaxio è un evento da ricordare e da non perdere!