Teatro Tempio Giunone. “Una cabaret di Solidarietà”. Il Centro “R. Guttuso” in favore dei profughi ukraini

Al teatro Tempio di Giunone spettacolo con Gianni Nanfa e Ernesto Maria Ponte. Spettacolo di cabaret con Gianni Nafa ed Ernesto Maria Ponte per raccogliere fondi in favore dei profughi dell’Ukraina ospiti a Favara.

La serata di solidarietà è promossa dal Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino, ed è in programma, domenica 4 settembre 2022 ore 20:30 presso il Teatro “Tempio Giunone” – Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento,.

“Il Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara, da sempre ed in ogni occasione si è dimostrato disponibile e pronto, promuovendo in prima persona numerose iniziative di solidarietà e aderendo a campagne nazionali ed internazionali promosse da vari Organismi – evidenzia la presidente – Grazie alla sensibilità dei nostri soci, in luglio abbiamo già organizzato, in collaborazione con la Sezione agrigentina della Croce Rossa Italiana, una colonia estiva per i profughi ukraini, donne e bambini che sono ospiti a Favara. Per venire ancora incontro alle loro necessità – continua Lina Urso Gucciardino – abbiamo promosso una serata di cabaret finalizzata alla raccolta fondi che utilizzeremo sempre in sinergia con la Croce Rossa Italiana, Sezione di Agrigento”,

Gianni Nanfa, palermitano, è uno dei cabarettisti più noti ed apprezzati in Sicilia e non solo. Comico poliedrico ha al suo attivo diversi spettacoli teatrali, televisivi e presenze in numerosi film tra i quali “Nati stanchi” del duo Ficarra e Picone.

Ernesto Maria Ponte, anch’egli palermitano, ha conseguito gli studi artistici presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti. Alternata momenti di teatro impegnato, teatro leggero e musical con il cabaret che lo vede protagonista in tutti i teatri siciliani.

Ad arricchire la serata la presenza di Salvatore Sciacca e Lillo Puccio, che hanno accettato di buon grado l’invito del Centro Guttuso a dare il loro contributo per la serata dedicata alla solidarietà.

Il costo del biglietto per entrare fissato in €. 10,00. Punti vendita: Le Cuspidi San Leone; Cartolibreria Villaggio Peruzzo; Box Office via Imera, Agrigento; Rivendita Tabacchi Federico Ceresi Favara; Rivendita Tabacchi Daniela Ceresi Favara; Ottica La Rosa Favara; Parafarmacia Gucciardino Favara; Cartolibreria Quaranta Favara; Rivendita Tabacchi Parrinello Porto Empedocle; Stabilimento Milonga Porto Empedocle. Domenica sera i biglietti saranno disponibili anche presso l’ingresso del Teatro Tempio di Giunone.