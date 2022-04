Teatro Valle dei Templi: 6 gli eventi confermati. Si inizia con “Il Volo”

La bella stagione è ormai alle porte e Agrigento non può che essere pronta ad allietarvi con alcuni appuntamenti imperdibili. Il primo tra gli eventi che desideriamo consigliarvi è il concerto del trio più famoso al mondo “Il Volo” che avrà modo di inaugurare la stagione estiva giorno 28 luglio, nell’ormai sedicesima edizione “Il Mito” nel Teatro della Valle dei Templi. Un festival a cielo aperto che celebra l’arte, la storia, lo spettacolo e la letteratura. In quella occasione, il Piano San Gregorio si trasformerà in un palcoscenico e il tempio della Concordia, soprattutto di notte, assumerà delle caratteristiche indescrivibili da ammirare con i propri occhi. Agli spettacoli, si accompagna infatti un panorama fatto di natura e di storia affascinante come la Valle dei Templi.

È una location unica e gli spettacoli musicali sono un ottimo pretesto per visitarla, soprattutto se si riesce a cogliere al tramonto! Tra gli altri concerti quello di “Capo Plaza” (25 agosto), Tommaso Paradiso (27 agosto), Elisa (1 settembre), Irama (3 settembre) e Eros Ramazzotti (17/18 settembre).