Teatro Valle dei Templi – Piano San Gregorio: Il concerto dei Pink Floyd Legend domani 21 agosto

Per la prima volta in Sicilia “ATOM HEART MOTHER” va in scena in versione integrale: è il concerto-tributo dei Pink Floyd Legend che dal 2012 sono i soli a portare in tour la partitura originale (e autografata) del compositore Ron Geesin con il quale hanno sottoscritto a Londra un sodalizio artistico. L’appuntamento è domenica 21 agosto alle 21,30 al Teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio.

Uno spettacolo imperdibile per tutti coloro che amano i Pink Floyd e ne apprezzano l’eccezionale impatto scenografico.

Per l’occasione la Fondazione Teatro Valle dei Templi ribadisce che il recente problema tecnico che ha impedito lo svolgimento del concerto dei Subsonica, lo scorso 13 agosto in occasione di “Ellenic Music Festival”, è stato un evento del tutto eccezionale e non prevedibile e che, in ogni caso, sono state eseguite tutte le necessarie verifiche per assicurare che si è trattato di un rarissimo incidente di percorso.



Nessun evento in cartellone è stato modificato in tal senso e tutti gli appuntamenti sono regolarmente confermati ed esenti da rischi. Per cui il pubblico può stare tranquillo e godersi tutti gli spettacoli in programma.

“ATOM HEART MOTHER” propone straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti di eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica. Il tutto coronato da un incredibile e nuovo disegno di luci e laser con sorprendenti effetti scenografici che, uniti alla fedeltà degli arrangiamenti, ai video dell’epoca proiettati su schermo circolare di 5 metri e agli oggetti di scena, ricreano quel senso d’immersione totale che consente di vivere un’indimenticabile “Floyd Experience”.

La biglietteria del teatro Valle dei Templi è situata proprio all’ingresso di Piano San Gregorio ed è aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 20. E’ possibile anche recarsi nei punti di via Platone ad Agrigento e allo Sport Village. Per informazioni basta chiamare lo 0922 25019.