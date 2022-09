“Telefonami tu” è il titolo del nuovo brano di Giuseppe Bennica

É di Giuseppe Bennica, il videoclip più recente, messo in rete nel giorno delle elezioni nazionali e regionali, sarà un caso ? “Telefonami tu ” questo è il titolo del brano che percorre simpaticamente è con sarcasmo 50 anni di usi e costumi italiani. Sembra rivolgersi alla politica ma se si fa bene attenzione al testo e lo si abbina al messaggio delle scene video, si intuisce facilmente che il tema riguarda tutti noi.

”Scrive nel ’90 – ci sottolinea Giuseppe Bennica – che in realtà non l’ho mai scritto dato che in un momento d’ispirazione, ho azionato il mio registratore a cassette, un La Maggiore è parte il testo così come lo ascoltiamo in questo brano. Nella struttura ho aggiunto 3 argomenti di attualità : le videochiamate, la cryptovaluta e un accenno al reddito di cittadinanza”.

Arrangiato e registrato negli studi di Carmelo Gallo , col quale collabora da qualche anno, Bennica usa ancora la tattica dell’ironia per far arrivare il messaggio ad un pubblico più vasto. Ci sembra strano vederlo tornare nelle sue vesti televisive,dopo la seriosa esperienza amministrativa da Vice Sindaco di Favara, ma i sottili messaggi che arrivano da questa canzone, sembra che non abbia perduto la verve artistica.

“Telefonami tu che milioni non ne ho più…” inserita nel complesso della canzone, fa emergere un latente significato che vi inviato a scoprire ascoltando il brano. Una canzone diretta, subito orecchiabile e mai banale.

Un video clip che vede personaggi di spicco dell’arte recitativa di Favara, come Giuseppe Cioppino Crapanzano, Peppe Trupia, Angelo Jay, e tanti altri. Una bellissima Ragazza che rappresenta la nostra Italia, bella,maliziosa, sospettosa, affascinante, impersonato da Mariagrazia Seminerio.

Un videoclip da vedere che in diverse scene sorprende lo spettatore.