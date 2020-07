Tennis. Christian Fanara del circolo “Città di Favara” si aggiudica il torneo Under 14 svoltosi a Palermo

Da sinistra Gargano e Fanara

Si fa onore il Circolo tennis “Città di Favara” che a Palermo ha colto una straordinaria vittoria con Christian Fanara al torneo Under 14. Il ragazzo, dopo avere eliminato Marco Calore e Marco Vancheri del tennis club Caltanissetta, in semifinale si è sbarazzato di Enrico Egitto del tennis club Vela di Messina approdando in finale dove, dopo una combattutissima partita durata quattro ore, ha avuto la meglio su Federico Gargano, anche lui del tennis club messinese. Dopo avere perso il primo set per 6 a 7, si è imposto nei restanti due per 7/6 e 7/6 dopo avere annullato nella seconda partita due macht-point. La sua è stata una prestazione di grande consistenza tecnica e mentale. Il circolo tennis di Favara augura a Christian Fanara un futuro pieno di soddisfazioni non solo nello sport ma anche nella vita.