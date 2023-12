Terza edizione del Bagno di Natale alla Scala dei Turchi, tutto pronto per l’evento del 25 dicembre

È tutto pronto per la terza edizione del “Bagno di Natale alla Scala dei Turchi”, l’evento straordinario che porta l’atmosfera natalizia nell’incantevole marna di Realmonte, candidata a divenire Patrimonio dell’umanità Unesco.

Nato dall’idea visionaria di Rodolfo Miccichè insieme con Salvatore Marotta, Marcello Mira e Luigi Sanfilippo, quest’anno all’evento collabora anche Visit Agrigento, sotto la direzione di Marcello Mira, che si trasformerà nuovamente nella figura iconica di Babbo Natale per intrattenere grandi e piccini.

L’evento, patrocinato gratuitamente dal Comune di Realmonte, prenderà il via alle 9:30 nei pressi della spiaggia accanto alla Scala dei Turchi e ha già l’adesione di numerose associazioni e stabilimenti che si uniranno al tuffo per rendere questa giornata indimenticabile, offrendo divertimento e gioia a tutti i partecipanti.



A diffondere la magia del Natale si saranno degli zampognari un’orchestra sinfonica, ma la mattinata del 25 sarà condita da giochi entusiasmanti e sorprese incantevoli. Il Bagno di Babbo Natale sarà il momento clou, con la partecipazione entusiasta di tutti gli altri partecipanti.

Per concludere in bellezza, ci sarà un’esplosione di dolcezza con un panettone artistico gigante offerto dal Café Elisir di Porto Empedocle, seguito da un brindisi finale offerto dal Lounge Beach Scala dei Turchi. Ulteriori dettagli sul programma completo li trovate su www.visitagrigento.it