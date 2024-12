Tifosi in attesa: CastrumFavara-Reggina rinviata per problemi organizzativi

La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha disposto il rinvio della partita tra ASD Castrumfavara e Reggina 1914, inizialmente programmata per domani, domenica 15 dicembre. Con un decreto, la Prefettura di Agrigento aveva anticipato l’incontro a oggi, sabato 14 dicembre, per scongiurare possibili incroci tra i tifosi del Catanzaro, diretti a Palermo, e quelli della Reggina, in viaggio verso Favara, durante i trasferimenti domenicali attraverso Messina o Villa San Giovanni. Tuttavia, la società Reggina 1914 ha presentato una richiesta formale alla LND per il rinvio della partita, citando difficoltà logistiche legate alla tempistica del trasferimento verso Favara. Di conseguenza, la LND ha accolto la richiesta e ha disposto il rinvio del match a data da destinarsi. Si attendono ora ulteriori comunicazioni ufficiali per la definizione della nuova data dell’incontro. L’ASD Castrumfavara e i suoi tifosi restano in attesa di aggiornamenti, mentre la decisione evidenzia l’importanza di garantire condizioni logistiche e di sicurezza adeguate per tutti gli atleti e gli appassionati.