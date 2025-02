TIZIANA ROCCA NUOVA DIRETTRICE ARTISTICA DEL 71° TAORMINA FILM FESTIVAL

Taormina, giovedì 13 febbraio 2025 – Tiziana Rocca torna, dopo otto anni, alla direzione del Taormina Film Festival, la cui 71° edizione si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2025. Il Festival, dal 1955, è un punto di riferimento per l’intero settore cinematografico nazionale ed internazionale e l’omonima località siciliana che lo ospita è diventata negli anni sempre di più emblema di cultura, bellezza nonché attrazione turistica mondiale. “Una professionalità, quella di Tiziana Rocca, che rafforza con specifica competenza ed esperienza nel settore cinematografico, la squadra che sto formando per la Fondazione Taormina Arte Sicilia, in sinergia con le linee guida dell’Assessorato Regionale del turismo sport spettacolo, sapientemente guidato dall’on Elvira Amata, coesa con l’obiettivo di amalgamare un mix di ingredienti come cultura, promozione turistica di Taormina e della Sicilia, glamour, in un territorio sempre più punto di riferimento del turismo nazionale e internazionale”. Questa la dichiarazione del Commissario straordinario Sergio Bonomo.

Tiziana Rocca, Direttrice artistica del Festival, ha dichiarato: “È con grande emozione e un senso di profonda gratitudine che torno a ricoprire il ruolo di Direttrice artistica di questo festival che, per me, ha sempre avuto un posto speciale nel cuore. Dopo otto anni di assenza, mi sento fortemente motivata e stimolata a contribuire, con una rinnovata energia e una intramontabile passione, alla crescita e all’evoluzione di questo evento che da ben settantuno anni celebra la magia del cinema. Taormina, con la sua storia, la sua eccezionale bellezza e la sua cultura vibrante, è il palcoscenico ideale per realizzare e raccontare storie uniche. E a tal proposito, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Elvira Amata, alla Direttrice della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Gianna Fratta e al Commissario straordinario della Fondazione Sergio Bonomo, per la grande fiducia accordatami. La mia visione per questo festival è quella di continuare a esplorare il cinema in tutte le sue forme, cercando di far emergere giovani e nuovi talenti, ma anche di dare spazio a grandi autori che continuano a scrivere la storia del nostro tempo. Sarà un’edizione che punta a creare un dialogo tra le diverse culture cinematografiche, non tralasciando le realtà locali e con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del festival come punto di riferimento internazionale. Non vedo l’ora di condividere con il pubblico, con la stampa e con gli ospiti un programma ricco di nuove scoperte e incontri che, sono certa, arricchiranno tutti noi”.

L’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Elvira Amata, ha dichiarato: “Desidero formulare compiacimento per la nomina di Tiziana Rocca che curerà la Direzione artistica del Festival del Cinema di Taormina. Una nomina che sono certa contribuirà a rafforzare i contenuti del Festival che rimane indiscutibilmente un appuntamento molto atteso nel panorama artistico e culturale della nostra isola. Desidero accompagnare la nomina con i migliori auguri di buon lavoro rivolti a Tiziana Rocca estesi naturalmente anche alla Fondazione Taormina Arte Sicilia”. Gianna Fratta, Direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha dichiarato: “Il Festival del Cinema di Taormina è un pezzo significativo della storia culturale non solo della Sicilia, ma del nostro Paese. Secondo festival più longevo d’Italia, ha una storia gloriosa, che l’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Elvira Amata, vuole trasformare in uno slancio verso il futuro, attraverso scelte coraggiose e strategiche. L’edizione del 2025 si pregerà della direzione artistica di una donna che ha da sempre avuto un legame con la città e col Festival, una professionista con un’esperienza consolidata nel settore, la cui prima intenzione è stata quella di riportare al Festival il Concorso Internazionale, Tiziana Rocca. L’edizione 2025 vedrà la selezione di film di qualità, l’individuazione di una giuria di primissimo livello e il ritorno a Taormina delle grandi major nazionali e internazionali. Grazie alla lungimiranza del Commissario Sergio Bonomo, la Fondazione Taormina Arte sarà protagonista di un’edizione che segnerà un importante punto di svolta verso il futuro di questo festival, nel segno della qualità, dell’originalità della programmazione artistica, del consolidamento di una precisa identità della kermesse, della multidisciplinarietà e della varietà dell’offerta, che pone il cinema al centro dei tanti linguaggi dell’arte che esso ingloba”. Il Taormina Film Festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con il sostegno dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission, del Comune di Taormina e del MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo.