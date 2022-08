Torna a Favara la Fiera dell’artigianato e dell’agricoltura

Grazie al lavoro svolto in sinergia tra l’assessorato comunale Fiere e Mercati, retto da Angelo Airò Farulla, e la commissione consiliare Sviluppo Economico, presieduta dal consigliere comunale Paolo Dalli Cardillo, e con il contributo del consigliere comunale Rino Castronovo e della sua impresa che hanno realizzato gli stalli che ospiteranno gli animali, torna a Favara il prossimo 15 agosto, la Fiera dell’artigianato e dell’agricoltura di via Agrigento, cui si aggiunge adesso la Mostra della zootecnia, che si terrà nei pressi di Villa Ambrosini.



“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – commenta Airó Farulla – perché abbiamo riportato a Favara un evento a cui i cittadini sono molto legati per tradizione e che rappresenta un’importante occasione di lavoro per i venditori ambulanti del settore”.