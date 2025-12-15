Torna il Natale a San Francí: villaggio, presepe vivente e Re Magi

Favara si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno con “Il Natale a San Francí – Il Cantico della Vita”, un programma ricco di tradizione, emozione e atmosfere suggestive che animeranno il Convento di Sant’Antonio da Padova il 20 – 21 – 26 – 27 dicembre e 4 – 6 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 21.00

IL VILLAGGIO DI NATALE

Il cuore dell’iniziativa sarà il Villaggio di Natale, allestito nel chiostro e nelle stanze del Convento in cui i visitatori troveranno: Il Villaggio Artico, dove i piccoli visitatori potranno incontrare personaggi e ambientazioni dal fascino del grande nord; Il Laboratorio degli Elfi, ricco di attività, colori, sorprese e dolcezze tipiche del Natale, con zucchero filato e tante leccornie; L’antica Biblioteca, per l’occasione trasformata nella Casa di Babbo Natale, accoglierà i più piccoli in un ambiente magico e affascinante.

MOSTRA – CONCORSO PRESEPI

Torna la Mostra Concorso dei Presepi, con opere realizzate da appassionati, famiglie e gruppi del territorio. Una rassegna che valorizza la tradizione e arricchisce il percorso del Villaggio con creatività e spiritualità.

4ª EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE

Grande attesa per la quarta edizione del Presepe Vivente, che proporrà un percorso rinnovato e più articolato, pensato per immergere i visitatori nell’atmosfera di una piccola Betlemme. Tra botteghe, artigiani, volti, luci calde e la presenza di numerosi animali, il cammino offrirà un’esperienza autentica e suggestiva. L’animazione musicale sarà affidata a gruppi e formazioni corali, che eseguiranno le tradizionali novene natalizie, accompagnando il pubblico in un viaggio dedicato al tema del Cantico della Vita.Ogni sera, all’interno del percorso, saranno inoltre offerti piatti della tradizione siciliana, per far vivere ai visitatori un’autentica esperienza di gusto, cultura e convivialità.

LA GRANDE CONCLUSIONE: 6 GENNAIO

Il percorso natalizio si concluderà il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi, che anche quest’anno raggiungeranno Favara a dorso di cammello. L’arrivo è previsto al Belvedere San Francesco, per un momento simbolico e particolarmente atteso dalla comunità.

INGRESSO GRATUITO

L’ingresso a tutte le attività del programma è gratuito. Per chi lo desidera, sarà possibile sostenere l’iniziativa partecipando alla lotteria con estrazione di numerosi e prestigiosi premi. Il ricavato delle vendite dei biglietti sarà destinato a coprire le spese del Presepe Vivente e a finanziare interventi per migliorare le strutture del Convento, contribuendo così alla tutela e alla valorizzazione di un luogo prezioso per l’intera comunità.