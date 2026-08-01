Tornano i “Lunedì” dello Spazio delle Identità e delle Bellezze: un invito a vivere Sciacca tra benessere, cultura e comunità

Dopo l’esperienza dello scorso anno, tornano i “Lunedì” dello Spazio delle Identità e delle Bellezze, il percorso promosso dalla Cooperativa di Comunità Identità e Bellezza, in collaborazione con il Comune di Sciacca e la Pro Loco Sciacca Terme, nell’ambito delle attività del Museo Diffuso dei 5 Sensi.

Per tutti i lunedì di agosto, a partire dal 3 agosto, cittadini e visitatori saranno invitati a vivere un’esperienza che intreccia benessere, cultura e condivisione, nello spazio del Fondo Bernardo, che sarà presto inaugurato come Belvedere Stranci. Un luogo immerso nella

natura, valorizzato dalle opere dell’artista Angelo Toto, che si sta trasformando in uno spazio aperto alla comunità, dove incontrarsi, rallentare e riscoprire il territorio attraverso le sue persone.

Ad aprire ogni incontro sarà Pasquale Augello, insegnante di Yoga Thailandese, che guiderà una pratica all’aperto pensata per ritrovare equilibrio, rallentare il ritmo quotidiano e predisporre corpo e mente all’ascolto. Un momento di benessere accessibile a tutti, che

diventa il punto di partenza di un’esperienza condivisa. A seguire, lo spazio lascerà voce alle identità e alle bellezze di Sciacca, trasformandosi in un luogo di narrazione, dialogo e incontro. Ogni lunedì cittadini, artisti, associazioni e professionisti condivideranno storie, passioni e competenze, offrendo ai partecipanti un modo autentico di vivere il territorio attraverso le persone che lo custodiscono e lo

raccontano.



Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno Mariagrazia Catania, dell’Associazione

L’Altra Sciacca, con un percorso tra poesie siciliane e racconti della tradizione; Salvatore

Monte, che accompagnerà il pubblico in una narrazione dedicata alla Madonna del

Soccorso, nel cuore dei festeggiamenti della Patrona; Stefano Siracusa, referente di

Marevivo, con un laboratorio dedicato alla biologia marina; Renato Sanfilippo con un

momento musicale, insieme ad altri cittadini, artisti e realtà del territorio che saranno

presentati nel corso delle prossime settimane, arricchendo il calendario con nuovi

racconti, esperienze e occasioni di incontro.

Cooperativa di Comunità Impresa Sociale “Identità & Bellezza” – P.IVA: IT02975590841

Piazza Liberta 2 – 92019 Sciacca (AG) Italia e-mail: info@sciacca5sensi.it

Lo Spazio delle Identità e delle Bellezze non nasce come una semplice successione di

eventi, ma come un’esperienza di comunità. L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori

un’occasione per vivere gli spazi pubblici in modo diverso, attraverso il benessere, la cultura,

l’arte e le relazioni, riscoprendo il territorio grazie alle persone che lo abitano, lo raccontano

e lo rendono vivo.

«Ogni luogo diventa speciale quando viene vissuto. Con questo progetto vogliamo

creare un appuntamento settimanale in cui fermarsi, stare bene insieme e lasciarsi

guidare dalle storie, dalle competenze e dalle passioni di chi ogni giorno contribuisce a

costruire l’identità di Sciacca. Lo Spazio delle Identità e delle Bellezze è un invito a

vivere la città, non semplicemente a visitarla.»

La partecipazione a tutti gli incontri è libera e gratuita.

Chi desidera sostenere questo percorso potrà prenotare la T-shirt da indossare durante gli

incontri come simbolo di appartenenza a una comunità che sceglie di prendersi cura dei

propri luoghi e delle proprie relazioni.

Lo Spazio delle Identità e delle Bellezze è inoltre aperto al contributo di cittadini, artisti,

associazioni e professionisti che desiderino condividere idee, laboratori, esperienze e

competenze, contribuendo a far crescere un luogo sempre più partecipato e generativo.

Per partecipare alle lezioni di yoga è consigliato indossare un abbigliamento comodo e

portare con sé un tappetino.