Tra archivi, testimonianze e memoria il volume di Cucchiara ricostruisce una storia mai raccontata

Venerdì 19 giugno 2026, a partire dalle ore 18:30, il Castello Chiaramonte di Favara ospiterà la presentazione ufficiale del volume “I prigionieri favaresi nella Seconda Guerra Mondiale – prima e dopo l’armistizio di Cassibile”, nuova opera del ricercatore Pasquale Cucchiara. Il saggio storico è stato recentemente conferito il Primo Premio per il settore Saggi Storici nell’ambito della XXVII edizione del Premio Arte e Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta”, un prestigioso riconoscimento di livello regionale che attesta l’alto valore documentale e il rigore scientifico della ricerca.

Il volume, che rappresenta la quarta pubblicazione di Pasquale Cucchiara — oltre che autore e consigliere comunale, membro storico di Liberarci Favara da sempre impegnato nella valorizzazione della memoria cittadina —, colma un importante vuoto storiografico durato decenni. Attraverso un minuzioso lavoro d’archivio e di indagine, l’opera raccoglie i nomi di circa 200 favaresi fatti prigionieri sui diversi fronti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le pagine più toccanti, il libro custodisce i diari di Antonio Galiano, deportato nel campo di concentramento nazista di Mauthausen, offrendo una vivida e dolorosa testimonianza diretta della barbarie concentrazionaria.

L’opera si configura come un ideale e commosso passaggio di testimone generazionale: il saggio è interamente dedicato alla memoria di Lillo Vaccaro, l’unico reduce che l’autore è riuscito a intervistare personalmente, rendendo questo lavoro un ponte tra la memoria vissuta e quella tramandata. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Culturale Calogero Marrone, che ha creduto fortemente nel progetto sostenendolo in veste di casa editrice.

La manifestazione, che unisce l’impegno culturale a quello civico e istituzionale, vedrà la partecipazione delle principali autorità cittadine e del mondo dell’associazionismo: Antonio Palumbo – Sindaco di Favara, Rosario Manganella – Fondazione Culturale Calogero Marrone, Prof. Calogero Sorce – Docente e storico e Giusy Sutera Sardo – Associazione “Fabaria Donne”. L’incontro sarà moderato dal giornalista Giuseppe Moscato.

La cittadinanza, è invitata a partecipare a un appuntamento fondamentale per chi crede che ricordare significhi custodire la storia, difendere i valori democratici e trasmetterli intatti alle nuove generazioni.