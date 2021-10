Tra le migliori pizzerie d’Italia secondo il Gambero Rosso: c’è anche la Pizzeria “Sitári”.

Al vertice della classifica “Tre Spicchi 2021” della Nona edizione per la guida Pizzerie d’Italia 2022 di Gambero Rosso per la provincia di Agrigento, c’è il locale dei fratelli Sorce: si tratta della pizzeria Sitári del Villaggio Mosè della famiglia Sorce che ha avuto anche una buona affermazione su scala nazionale collocandosi tra le migliori 96 insegne d’Italia.

La Pizzeria “Sitári” – Sorce family è l’unico locale in provincia segnalato con i “Due spicchi” dalla guida “Pizzerie d’Italia 2022” edita da Gambero Rosso. Sitári Family, con i punti accumulati la collocano tra le migliori 96 insegne d’Italia, e anche uno dei nuovi ingressi presenti nella nona edizione della pubblicazione che riguarda le pizzerie della provincia di Agrigento.

“Finalmente dopo tanti anni di duro lavoro – dicono i fratelli Sorce – siamo riusciti a fare parte di questa rivista nazionale. Noi della pizzeria “Sitári” – Sorce family siamo riusciti ad essere premiati con “Due spicchi”, quindi per noi è un bel traguardo considerando inoltre che da quando esiste questa rivista, la provincia di Agrigento era esclusa dalla guida, non c’era una pizzeria ne tanto meno un ristorante. La nostra soddisfazione è che siamo riusciti finalmente a portare in questo periodico nazionale la provincia di Agrigento, e già questo è un grande successo. Noi siamo strafelici!!! Quest’anno è stato un anno pieno di riconoscimenti e di titoli, tra cui “Migliori pizzerie di Sicilia 2021”, “50Toppizza” e quest’ultima che racchiude l’emblema della pizzeria contemporanea che si sta evolvente negli ultimi anni”.