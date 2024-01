Tra sorrisi e tradizione: La minestrata di via Agrigento unisce il quartiere

Ieri sera, la minestrata del Presepe di via Agrigento è diventata il centro di una bella storia. Grazie agli “amici di via Agrigento”, che hanno organizzato tutto, più di 40 chili di pasta e legumi sono stati distribuiti. È stato un gesto di amicizia che ha reso la serata indimenticabile per il quartiere.



Il presepe, che ha catturato l’attenzione durante le festività natalizie, è diventato un luogo speciale dove la gente si è incontrata e ha condiviso momenti importanti. La Ministrata è stata il punto di ritrovo per tutti coloro che volevano condividere la gioia dell’ultima serata festiva.

I volontari degli “amici di via Agrigento” hanno lavorato duro per assicurarsi che ognuno potesse ricevere la loro parte di pasta e legumi. Le strade erano piene di sorrisi e ringraziamenti, creando un’atmosfera di felicità mentre la comunità si univa per festeggiare insieme. La solidarietà dimostrata ha superato le aspettative, mostrando quanto una comunità possa essere forte quando lavora insieme per aiutarsi a vicenda.

La raccolta degli ingredienti, fatta come si faceva una volta, porta a porta nel quartiere, aggiunge un tocco speciale di tradizione. Questo modo antico di condividere ha reso la minestrata non solo un momento speciale, ma anche un modo per unire ancora di più le persone.