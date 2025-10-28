“Tradimento e Potere”, proseguono le riprese del film dedicato a Gaetano Guarino. Un viaggio tra storia, memoria e identità del territorio

Le riprese del film “Tradimento e Potere” proseguono con entusiasmo e dedizione.

La macchina del cinema continua a muoversi tra le strade, i palazzi e i luoghi simbolici di Favara, per raccontare una storia che appartiene alla memoria collettiva della città. Il progetto sceneggiato da Stefano Vinciguerra, è dedicato alla figura di Gaetano Guarino, sindaco di Favara assassinato nel 1946, dopo appena sessantacinque giorni dal suo insediamento. Un lavoro corale che coinvolge più di 130 persone tra attori, figuranti, tecnici e cittadini dove ognuno di loro contribuisce con passione alla realizzazione del film, mettendo a disposizione tempo, energie e talento. Un ringraziamento speciale va al Comune di Favara per il patrocinio e la collaborazione offerta durante le riprese, che hanno interessato diverse location di grande valore storico e culturale, dal Palazzo Comunale, simbolo dell’impegno civile e politico di Guarino, alla Biblioteca “Antonio Mendola” e al Castello Chiaramonte, passando per le vie del centro storico, dove le atmosfere degli anni ’30 e ’40 sono state ricreate con cura e autenticità grazie al lavoro del team. Alcune scene sono state girate anche nelle campagne circostanti, per valorizzare il paesaggio agrigentino e mostrare l’anima più autentica del territorio.



“Contiamo di completare il film tra marzo e aprile del prossimo anno, – spiega Stefano Vinciguerra – vogliamo presentarlo in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte di Gaetano Guarino, il 16 maggio 2026. Abbiamo iniziato le riprese a maggio di quest’anno e siamo già arrivati alla trentatreesima scena su circa sessanta, senza contare quelle di contorno. È un percorso lungo e complesso, ma ogni giorno aggiungiamo un tassello importante alla nostra storia. Nelle prossime settimane, sarà organizzata una conferenza stampa per aggiornare la città sullo stato di avanzamento del film. All’incontro saranno invitati l’amministrazione comunale, le istituzioni, l’intero cast tecnico e artistico, i sostenitori economici del progetto e, naturalmente, la cittadinanza.”

Il film ripercorrerà la vita di Gaetano Guarino fin dagli anni dell’infanzia, il trasferimento a Palermo con la famiglia, il periodo universitario segnato dagli ideali politici e sociali, fino all’esperienza a Burgio come tirocinante farmacista e, infine, al ritorno a Favara. Qui, la sua onestà e il suo coraggio lo portarono a sfidare interessi forti, pagando con la vita il proprio impegno per la giustizia e la verità. Il film, che avrà una durata di circa un’ora e cinquanta minuti, sarà caratterizzato da un intenso ritmo narrativo e momenti di forte suspense, capaci di accompagnare lo spettatore attraverso le vicende personali e politiche di un uomo che ha segnato la storia di Favara.

“Dentro questo film– aggiunge Stefano Vinciguerra – c’è l’amore per la nostra città e per la sua storia. Raccontare Guarino significa anche raccontare la parte migliore di Favara, quella fatta di dignità, coraggio e desiderio di cambiamento. “Tradimento e Potere” non è solo un film, è un viaggio nella memoria e nell’identità di una comunità che continua a credere nella forza della verità, della cultura e della giustizia”.



